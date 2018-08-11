محافظ القليوبية: الإرهاب لن يثنى المصريين عن بناء دولتهم الحديثة

القليوبية نيفين طه

توجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، فور علمه بمحاولة انتحارى تفجير نفسه بمسطرد بشبرا الخيمة الى موقع الحادث يرافقه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة حيث تابع بنفسه الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع هذا الحادث الإرهابى.

وأكد أن الإرهاب الأسود ليس له دين ولا وطن وأن قضية الإرهاب والتصدي له مسئوليتنا جميعا حكومة وجيشا وشرطة وشعبا بمختلف فئات هذا الشعب العظيم وأنه لم ولن يستطيع أحدا أيا كان أن يشق وحدة صفوفنا وأن ما حدث لن يزيدنا ألا إصرارا على ملاحقة الإرهاب والإرهابيين فى كل مكان حتى يتم القضاء عليهم تماما واقتلاعهم من جذورهم.

والجدير بالذكر أن التشديدات الأمنية دفعت الإرهابى للتراجع وقام بتفجير نفسه أعلى كوبرى مسطرد، مما أدى إلى مصرعه على الفور دون سقوط أى ضحايا أو إصابات.