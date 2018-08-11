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السبت، 11 أغسطس 2018 04:13 م
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محافظ الغربية يخفض تنسيق المرحلة الثانوية إلى 225 درجة إستجابة لأولياء الطلاب

السبت، 11 أغسطس 2018 04:01 م
محافظ الغربية يخفض تنسيق المرحلة الثانوية إلى 225 درجة إستجابة لأولياء الطلاب اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة
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قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، النزول بتنسيق المرحلة الثانوىة من 228 درجة إلى 225 درجة استجابة منه لرغبات أولياء الأمور.

وشدد محافظ الغربية على مديرية التربية والتعليم بتسهيل إجراءات القبول والتقديم للمدارس خلال الأيام المقبلة والإدلاء بأى إستفسارات بشأن هذا الموضوع.

وأوضح محافظ الغربية فى بيان أن النزول بالتنسيق جاء تحقيقاً لرغبه أولياء الأمور وكذا أيضاً بعد المتابعة الدورية للمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن هذا العام سيشهد عدد من الإنجازات فى قطاع التعليم من إنشاءات وتطوير لعدد من المدارس وكذا دعم المدارس بأحدث الأجهزة، مشيراً إلى إننا نعمل جاهدين للنهوض بالعملية التعليمية والقضاء على الفترات وكثافة الفصول.

 

 

 


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