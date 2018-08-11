محافظ الإسماعيلية يلتقى مجموعة من الشباب المشاركين فى لجان معاينة وتقنين الأراضى

الإسماعيلية – جمال حراجى والسيد فلاج

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على أنه سيظل دائما وأبدا محاربا ومقاتلا بشدة للدفاع عن حق الدولة، وحق شعب الإسماعيلية، ومواطنيها والحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة فى مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، مشيراً إلى أنه لابد من التزام جميع المسؤلين التنفيذين والقائمين على العمل بمختلف جهات الولاية على الأراضى، ببذل أقصى الجهود للحفاظ على حقوق شعب الإسماعيلية، وشبابها ومواطنيها والعمل على تحقيق طموحاتهم وآمالهم المستقبلية، كما أكد على أنه محافظاً لجموع شعب الإسماعيلية، بمختلف إنتماءاتهم وطوائفهم، خادما للجميع، وأن باب مكتبه مفتوح للجميع مرحبا بكافة الآراء والمقترحات التى تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة للإسماعيلية ومواطنيها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، مع مجموعة من شباب المؤتمرات الرئاسية المشاركين فى لجان المعاينة للأراضى المطلوب تقنييها ضمن لجنة استرداد أراضى الدولة، وذلك فى حضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومن الشباب المهندس أحمد نصر الله، وخالد رضا لله وصلاح داوود والدكتور أحمد على .

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته على ضرورة مشاركة أكبر عدد من شباب المحافظات فى التعامل مع هذا الملف، إضافة الى مشاركتهم فى لجان الحصر الميدانى على الطبيعة للأراضى المطلوب تقنينها ولجان التثمين والمشاركة الفعلية فى اتخاذ القرار.

وأشار المحافظ، خلال الإجتماع مع الشباب إلى أنه آن الأوان، لتحقيق القدر الأكبر من التمكين للشباب والاستفادة من آرائهم وأفكارهم وما لديهم من طاقات وإشراكهم بفاعلية فى إعادة صياغة ورسم خريطة مصر من جديد، وإتخاذ وصناعة القرارات المصيرية، التى تسهم بحق وبشكل ملموس فى تحقيق التنمية الشاملة .

وأوضح المحافظ، أنه تقرر إعادة النظر فى تشكيل اللجان والدفع بدماء جديدة من الشباب، وضمهم إلى اللجان التى سيتم توزيعها على كافة قطاعات المحافظة وتوابعها، لإستكمال الإجراءات التنفيذية للفحص والتقنيين لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد، التى تم تسجيلها بالمنظومة قبل موعد غلق باب تلقى الطلبات .