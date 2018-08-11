محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير ورفع كفاءة الحدائق وصيانة المسطحات الخضراء

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

أجرى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام اللمحافظة والمهندس عبد الحميد عامر، رئيس حى ثالث وأحمد عبد الغفار، رئيس جهاز التجميل والتطوير وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، جولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة والمفتوحة التى يجرى تطويرها ورفع كفائتها حاليا لخدمة شعب ومواطنى المحافظة وضيوفها.

وشملت جولة المحافظ ومرافقيه تفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وصيانة البلدورات والأرصفة وصيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات الاضاءة الليد بحديقة "جاردن سيتى" الواقعة بالشارع التجارى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بتطوير تلك الحدائق من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى المشرق للمحافظة مشيرًا إلى أن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرا لموقعها الاستراتيجى الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حت تظل فى أبهى وأجمل صورة.

كما التقى المحافظ خلال الجولة بعدد من أهالى وسكان المنطقة، وأكد لهم على ضرورة تفعيل دورهم ودور المشاركة المجتمعية جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بشكل عام .



