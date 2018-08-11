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محافظة البحر الأحمر تنفذ مشروع صقر 31 لمجابهة الأزمات والكوارث اليوم

السبت، 11 أغسطس 2018 04:30 ص
محافظة البحر الأحمر تنفذ مشروع صقر 31 لمجابهة الأزمات والكوارث اليوم جانب من لقاء المحافظ للاستعداد لتنفيذ المشروع
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت محافظة البحر الأحمر عن تنفيذ المشروع التدريبى العملى المشترك "صقر 31" لمجابهة الأزمات والكوارث والذى سيتم تنفيذة اليوم السبت حتى الاثنين المقبل 14 أغسطس الجارى .
 
وكانت عقد بديوان عام محافظة البحر الأحمر اجتماعا ترأسه محافظ البحر الأحمر استعرض خلاله جميع الإجراءات  لكيفية مجابهة الكوارث او الازمات بالمحافظة وكيفية التعاون بين الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد ، وايضا المرور على الأهداف الحيوية المؤمنة بالحراسات المشددة داخل المحافظة .
 
وأكد المحافظ أنه سيتم عمل بيان عملى على نجدة هدف حيوى بالغردقة مع تنفيذ تجارب إخلاء لعدد من المبانى .
 
وأوضح المحافظ أهمية وتنسيق المواعيد الخاصة بالتنفيذ منذ تلقى البلاغات وحتى وصول عناصر الدعم والمساعدة لمواجهة الأزمات والكوارث، موجها بإدراج جميع الأهداف الحيوية الجديدة بالخطة وضرورة التعاون الفعال بين الجهات لتنفيذ المشروع . 
 
 

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