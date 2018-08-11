مجلس الشيوخ الأمريكى يستمع يوم 4 سبتمبر لمرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت لجنة الشؤون القضائية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أن جلسة الاستماع العلنية والمنتظرة بشدّة لمرشح الرئيس دونالد ترامب إلى عضوية المحكمة العليا القاضى، المحافظ جدا بريت كافانو ستبدأ فى 4 سبتمبر.

وقال رئيس اللجنة السناتور تشاك جراسلى، فى بيان إن جلسة الاستماع يفترض أن تستمر "بين 3 و4 أيام"، وجلسة الاستماع التى يتوقّع أن تحظى بتغطية إعلامية واسعة ستقتصر فى يوها الأول على خطابات استهلالية للقاضى المرشح ولأعضاء اللجنة، فى حين أن مساءلة كافانو لن تبدأ إلا اعتباراً من اليوم التالي.

والمعركة السياسية على أشدّها حول هذا المنصب كون المصادقة على تعيين كافانو من شأنه أن يكرّس هيمنة المحافظين على أعلى هيئة قضائية فى البلاد تفصل خصوصا فى المسائل الاساسية التى ينقسم حولها المجتمع الأمريكى.

ويسابق البيت الأبيض وحلفاؤه الجمهوريون فى مجلس الشيوخ الوقت كى يتم التصويت على تعيين كافانو قبل الانتخابات التشريعية النصفية المقررة فى 6 نوفمبر.