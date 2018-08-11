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السبت، 11 أغسطس 2018 01:17 ص
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مباحث الجمالية تتحرى عن نشاط عامل بعد سرقته مشغولات ذهبية

السبت، 11 أغسطس 2018 01:00 ص
مباحث الجمالية تتحرى عن نشاط عامل بعد سرقته مشغولات ذهبية مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون،  رجال مباحث قسم الجمالية بسرعة التحريات عن النشاط الإجرامى لعامل في سرقة المشغولات الذهبية وبيعها بأقل من سعرها، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه. 

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سلسلة ذهبية من محل مصوغات بالمهندسين، وبيعها فى منطقة الصاغة بالجمالية. 

تعود تفاصيل القضية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وتبين أنه  عبد الرحمن علوان سن 25 ، عامل ومقيم 17 شارع السنابل ـ عزبة الصعايدة ـ محافظة الجيزة " دون السوابق "وبحوزته عدد 2 سلسلة ذهبية.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها، من داخل محل مصوغات ذهبية كائن 15 شارع الفواكه ـ المهندسين جيزة ملك شريف محمد محمد رضا سن 66 ومقيم شارع عاصم ـ دائرة قسم شرطة قصر النيل وتمت السرقة بأسلوب المغافلة إبان عمله طرف المجنى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف الواقعة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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