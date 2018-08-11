كيف تدرب "التضامن" المرأة الريفية على إدارة المشروعات الصغيرة× 12معلومة

كتب مدحت وهبة

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى، لقاءات لمشروع تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل.





"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن إجراءات وزارة التضامن الاجتماعى لتدريب المرأة الريفية فى نقاط محددة .





1- تعقد الوزارة لقاءات لتوعية المرأه وتدريبها على إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتبادل الخبرات ومساعدتها فى حل المشكلات الطارئة التى تواجه السيدات اللاتى يدرن مشروعات صغيرة ضمن مشروع تنمية المرأة الريفية



2_ سلسلة اللقاءات تهدف إلى مناقشة المشكلات التى تواجه القرى المنفذ بها المشروع فى المحافظة وتذليل الصعوبات التى تواجه فريق العمل والجمعية المسند لها المشروع لضمانالاستمرارية.



3 -عقدت الوزارة الشهر الماضى لقاء بمحافظة الشرقية شارك فيه فريق العمل مشروع تدريب المرأة الريفية بالقرى التابع للوزارة وأعضاء الادارة العامة لشئون المرأة وممثلو مديريةالتضامن الاجتماعى بالمحافظة والجمعية العامة لرعاية المرأة المنفذة للمشروع.



4- ينفذ مشروع تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية فى 8 محافظات وهى جنوب سيناء و الشرقية والغربية و الفيوم و دمياط و مرسى مطروح و شمال سيناء والمنيا



5-عدد المستفيدات من المشروع على مستوى الجمهورية 2868 مستفيدة



6-تسعى الوزارة من خلال المشروع إلى النهوض الشامل بالمرأة الريفية لكى تصبح أما أكثر وعيا وربة منزل أكثر مهارة وعاملة أكثر انتاجا و اكثر اسهاما فى خدمة مجتمعها



7-يتم تدريب المرأة على مهارات الحياة الأساسية كالإسعافات الأولية و الطفولة والأمومة و أعمال الخياطة والأشغال اليدوية



8-المشروع يتم تمويله من إعانة حكومية ومسند الى الجمعية العامة لرعاية المرأة



9-ترعى وزارة التضامن 4 مشروعات أخرى لتنمية المرأة منها مشروع تنمية المرأة الريفية ويعمل على محو أمية المرأة وتعليمها بعض المهارات التي تدرعليها ربح وينفذ في 218قرية بتسع محافظات ،



10- ومشروع تنمية المرأة الريفية في التنمية والسكان ويعمل علي مساعدة المرأة علي تنفيذ مشروعات إنتاجية إلى جانب التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وأثره وينفذ في 114 قرية بعشرمحافظات،



11- مشروع تطوير دور المرأة فى إنتاج الغذاء ويسعى إلى توفير الأمن الغذائى للمرأة الريفية وتدريبها على تنمية مهاراتها وينفذ فى 5 محافظات بإجمالى 48 قرية،



12- مشروع المبادرات وهو بمحافظة قنا ويعمل على تحسين مستوى المرأة اقتصاديا واجتماعيا.