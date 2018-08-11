كوريا الشمالية تنتقد تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلاحها النووى

الامم المتحدة (أ ف ب)

انتقدت بيونج يانج الجمعة، تصريحا أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ودعا فيه إلى نزع القدرات النووية لكوريا الشمالية بطريقة يمكن التحقق منها ولا يمكن الرجعة عنها، متهمة الأمين العام بالانحياز الى الموقف الأميركي.

وكان جوتيرتيس أدلى بهذا التصريح الأربعاء إثر لقائه رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى طوكيو حيث بحث الرجلان فى الجهود الأميركية الرامة لنزع القدرات النووية والبالستية الكورية الشمالية.

والجمعة قالت البعثة الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة إنه يجب على جوتيريس "أن يفعل ما هو مفيد (...) للسلام والاستقرار وليس مجرّد ترداد نغمة العقوبات لإرضاء بلد معيّن".

وأضافت إن قول الأمين العام إن كوريا الشمالية يمكنها أن تصبح "عضواً عاديا فى المجتمع الدولى فى هذه المنطقة عبر نزع القدرات النووية بصورة كاملة ويمكن التحقّق منها ولا يمكن الرجعة عنها" هو تصريح "طائش".

وأكدت البعثة أن بيونج يانج أصيبت ب"صدمة" من جراء هذا التصريح الذى أتى "فى وقت يدعم فيه العالم القمة التاريخية التى عقدت بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة والبيان المشترك فى سنغافورة".