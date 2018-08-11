كسوف جزئى للشمس غير مشاهد بالوطن العربى اليوم يستمر 3 ساعات و 28 دقيقة

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية اليوم السبت 11 أغسطس 2018 كسوف جزئي للشمس غير مشاهد بسماء المنطقة العربية، وذلك بعد أسبوعين من أطول خسوف كلى للقمر فى القرن الحادى والعشرين، وسوف يستمر الكسوف لمدة 3 ساعات و28 دقيقة وهو الثالث والأخير هذه السنه .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الكسوف مرصودا في وغرينلاند وكندا واسكتلندا ومعظم بلدان الشمال الأوروبي (أيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا) وإستونيا ولاتفيا، ومعظم روسيا، وفي كازاخستان وقيرغيزستان ومنغوليا والصين وكوريا الشمالية والجنوبية وستتفاوت نسبة الكسوف في تلك المناطق إلا أن أفضل موقع للرصد سيكون فى شمال روسيا حيث تصل نسبة الكسوف الى 68 %.

وتابع التقرير: وبعكس خسوف القمر فرصد كسوف الشمس بحاجة لتجهيزات رصد خاصة مثل النظارات الخاصة او الفلاتر ( المرشحات ) الضوئية للتلسكوبات و المناظير من اجل سلامة العين .

وسوف يبدأ الكسوف مع شروق الشمس في شمال شرق امريكا الشمالية الساعة (8:02 ص غرينتش) ويصل ذروته العظمى (9:46 ص غرينتش) بسماء بحر سيبيريا الشرقي بالقرب من جزيرة رانجل الروسية وسينتهي الكسوف مع غروب الشمس على طول ساحل اسيا والمحيط الهادي الساعة (11:30 ص غرينتش).

وأثناء كسوف الشمس يصل القمر مرحلة الاقتران "المحاق" عند الساعة (9:58 ص غرينتش)وفي هذا الشهر يحمل لقب " المحاق العملاق " حيث سيكون على مسافة 358,491 كيلومتر منتقلا من شرق الشمس الى غربها منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة جديدة.

وقال التقرير إن وصف " العملاق" يطلق على القمر سواء في المحاق او البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الارض ضمن مسافة 362,146 كيلومتر ، وهو وصف غير فلكي ولكنه اصبح شائع الاستخدام منذ بضعة سنوات ، فالتسمية العلمية هي قمر الحضيض ويقصد بالحضيض وقوع القمر في اقرب نقطة من الارض.