قوات الأمن تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه بكنيسة العذراء بمسطرد

كتبت- نيفين طه

نجحت قوات الأمن فى إحباط محاولة انتحارى تفجير نفسه بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة.

وكان الإرهابى الذى أحاط نفسه بحزام ناسف ، فى طريقه للتسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء بشبرا لتفجير نفسه وسط أكبر حشد من الأقباط ، لكن التشديدات الأمنية بمحيط الكنيسة دفعته للتراجع ، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف فيه أعلى كوبرى مسطرد ومصرعه على الفور دون سقوط أى ضحايا أو إصابات.

يأتى ذلك، فى إطار الاستعدادات الأمنية المكثفة لحماية المنشآت المهمة، ودور العبادة والمناسبات الدينية، والتى أجبرت الانتحارى على تفجير نفسه قبل القبض عليه.

يشار إلى أن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد تشهد احتفالات مولد "العدرا" بداية من يوم ٧أغسطس وحتى 21 أغسطس ختام المولد ونهاية الاحتفال