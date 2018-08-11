قبل افتتاح الرئيس السيسى.. تعرف على أهم 11 رقم فى تاريخ متحف سوهاج القومى

سوهاج محمود مقبول

متحف سوهاج هو علامة فارقة فى تاريخ حياة المواطنين السوهاجيون ليس لجيلا واحدا بل لثلاثة أجيال متتالية على مدار 30 عاما هى عمر المتحف من تاريخ وضع حجر الأساس الخاص به وحتى موعد الإنتهاء منه خلال هذا الأسبوع من عام 2018.

"اليوم السابع" رصد أهم الأرقام التى مر بها متحف سوهاج القومى على مدار تاريخه ومن أهم تلك الأرقام المهمة التى مر بها المتحف.

1 – تم وضع حجر الأساس الخاص بالمتحف في عام 1981 ميلادية.

2 – في عام 1993 تسلم أول مقاول العمل فى المتحف وكان مقرر الإنتهاء منه في 1995.

3 - تم الإنتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمتحف في عام 2018 ميلادية.

4- تعاقب على عملية الإنشاء الخاص به 4 رؤساء وتم الإنتهاء منه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

5 - تبلغ مساحة المتحف المخصصة لإنشائه 8700 متر مربع تقريبا.

6 – بلغت التكلفة الإجمالية للمتحف 72 مليون جنيها تقريبا.

7 – في عام 1991 تم عمل التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بالمتحف.

8 – المتحف مكون من طابقين والطابق الأول مكون من 6 قاعات مختلفة.

9 – بلغ عدد القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف 1000 قطعة أثرية.

10 – يتراوح سعر التذكرة 20 جنيها للمصرين و10 جنيهات للطلبة.

11- تعاقب عليه 14 محافظا كان أولهم اللواء ثروت عطاالله والذى تولى المنصب من 1980 حتى 1982 ميلادية.

































































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