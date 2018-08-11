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فيروس C يقتل شخصًا كل 25 دقيقة ويصيب 16 ألفًا بسرطان الكبد سنويًا

السبت، 11 أغسطس 2018 08:38 م
فيروس C يقتل شخصًا كل 25 دقيقة ويصيب 16 ألفًا بسرطان الكبد سنويًا الفيروسات الكبدية – أرشيفية
كتبت أمل علام
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كشف الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال ترأسه جلسة عن فيروس سى بالمؤتمر العالمى، والذى عقد مؤخرا بعاصمة الاتحاد الأوروبى بروكسيل، أنه نظرًا للدور الكبير الذى تقوم به مصر فى القضاء على فيروس سى، فقد تمت دعوته لإلقاء محاضرة عن فيروس سى، والذى يعتبر تهديدًا عالميًا للصحة العامة، مع ارتفاع معدلات الوفيات، وبسبب طبيعته التى تظهر بدون أعراض فقد أطلق عليه "المرض الصامت"، موضحًا أنه يوجد حوالى 71 مليون شخص مصاب بالفيروس على مستوى العالم.
 
وأشار إلى أن المرض يصيب 3 ملايين شخص سنويا بفيروس سى، يتم تشخيص 32% منهم فقط، أقل من 6% يتم علاجهم، ويتسبب فى إصابة 16 ألف حالة جديدة بسرطان الكبد سنويا، كما أنه يتسبب فى وفاة 22 ألفا و500 شخص سنويا، موضحا أنه يتسبب فى وفاة مريض كل 25 دقيقة.
 
وأضاف أنه فى عام 2013، أدى إدخال علاجات جديدة، وآمنة وفعالة لفيروس سى إلى خلق فرصة غير مسبوقة لعلاج المرضى، والقضاء على المرض، مشيرا إلى أنه تشمل عناصر القضاء على فيروس برامج المراقبة، والرصد، والتوعية، والوقاية والعلاج، حيث يتم تلخيصها فى منظمة الصحة العالمية، وخطط العمل القومية للقضاء على فيروس سى.
 
وقال يمثل القضاء فى بعض الدول على الفيروس تحديا كبيرا للإنفاق على الصحة فى البلدان، حيث تم التوصل للمرة الأولى فى التاريخ على علاج فعال سريع لفيروس سى المزمن واسع الانتشار، موضحا أنه بالإضافة إلى تكاليف العلاج، فإن تكلفة المسح القومى الشامل لمعرفة الأشخاص المصابين بفيروس سى، وتنفيذ برامج فعالة للرعاية للعديد من السكان، تمثل تحديا إضافيا.
 
جدير بالذكر أن المؤتمر عقد تحت رعاية جمعية السياسة العامة لمكافحة التهاب الكبد الوبائى سى وبى.

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فيروس سى

علاج فيروس سى

وفيات فيروس سى

سرطان الكبد

الاصابة بسرطان الكبد

وفيات مرضى فيروس سى




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