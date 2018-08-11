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فيديو ..محافظ كفرالشيخ يناقش 67 شكوى في اللقاء الأسبوعي للمواطنين

السبت، 11 أغسطس 2018 02:58 م
فيديو ..محافظ كفرالشيخ يناقش 67 شكوى في اللقاء الأسبوعي للمواطنين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، 67 شكوى وطلباً للمواطنين في اللقاء الأسبوعي، الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكري الجندي، واللواء هاني النواصرة، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

https://youtu.be/JCYRwn6trkQ 

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطنة "ر.م.م.ج" الموافقة على انتدابها من مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ الى مديرية الشئون الصحية بالقاهرة نظراً لظروفها الاجتماعية الصعبة، والتماس المواطن "س.م.ى.ش" الموافقة على كشف مخالفات وتلاعب داخل ادارة كفرالشيخ الصحية، والتماس المواطن "إ.م.إ" الموافقة على انتدابه من مديرية التضامن الاجتماعي الى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، والتماس المواطنة "ر.ر.ا.ش" طلب الموافقة على نقل ابنتها من محافظة بورسعيد الى محافظة كفرالشيخ، التماس المواطنة "س.س.م" الموافقة على استثنائها من النقل من المدرسة التي تعمل بها نظرا لظروفها الاجتماعية وابنها الرضيع، والتماس المواطنة "د.إ.م" الموافقة على تحويل ابنها من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الى مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ ادارة بيلا نظرا لمحل اقامتها ببيلا، والتماس المواطن "ر.م.ع" الموافقة على تخفيض سعر الارض من جهة الأملاك، والتماس المواطن "ن.م.ك" الموافقة على نقل عمود الكهرباء، والتماس المواطن "ج.م.د" الموافقة على تجديد اجازته بدون مرتب نظراً لرعاية والده المريض الذى يحتاج للرعاية والعلاج، التماس المواطن "م.س.س.خ" الموافقة على تجديد انتدابه العام الثاني من مديرية الشباب والرياضة الى محكمة الاسرة بكفرالشيخ، والتماس المواطن "ح.أ.أ" الموافقة على رجوع الشى لأصله حيث قام بعض المواطنين بالتعدي على الشارع، والتماس المواطن "ع.م.ع" الموافقة على ازالة مباني بدون ترخيص وتفعيل قرار الازالة، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفرالشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

 

وبحث محافظ كفرالشيخ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ،أننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم.

 

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

جدير بالذكر: أن محافظ كفر الشيخ، كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على ان يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعي بديوان عام المحافظة.

 

 

 
 

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