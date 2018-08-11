فيديو.. زفة عروسين أعلى "بلدوزر" فى تقليعة جديدة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

ابتكر عروسان بمدينه طنطا بمحافظة الغربية، طريقة جديدة للزفاف بعيدا عن الطرق التقليدية للزفاف باستخدام السيارات الملاكى المزينه بالورود.

حيث قام العروسان باحضار "بلدوزر" والركوب فى " الجاروف" الخاصه به والسير بهما بمنطقة الاستاد بطنطا وسط زفه بالسيارات ودهشة المارة والمواطنين المتواجدين بالجزيره الوسطي بالمنطقة.

وأثارت الطريقة الجديدة للزفة دهشه المواطنين الذين اعربوا عن استغرابهم من لجوء العروسين لتغيير العادات واستخدام البلدوزر بدلا من السيارات الملاكى