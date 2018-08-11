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فيديو.. دفاع الراهب المشلوح: غدا تجديد حبس المتهم أشعياء المقارى

السبت، 11 أغسطس 2018 09:45 م
فيديو.. دفاع الراهب المشلوح: غدا تجديد حبس المتهم أشعياء المقارى الاعلامى محمد الباز
كتب عمرو دويدار
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أكد المحامى أمير نصيف محامى الراهب المشلوح أشعياء المقارى بأن النيابة وجهت تهمة القتل العمد للراهب المشلوح أشعياء المقارى أمس وميعاد التجديد له غدا الأحد، وأضاف بأن الراهب المشلوح أشعياء كان دائم الاعتداء على الأنبا ابيفانيوس ضحية جريمة القتل.

وقال محامى الراهب المشلوح أشعياء المقارى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز ببرنامجه 90 دقيقة على قناة المحور بأن النيابة تتهم الراهب المجرد أشعياء المقارى بقتل الأنبا أبيفانوس.

وحذر الاعلامى محمد الباز من أن الفترة القادمة البابا سيواجه هجوم ضخم وسيتعرض لموجات انتقاص من قدره وتشويه واتهامه.

 


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أخبار مصر

المحامى أمير نصيف

الراهب المشلوح أشعياء المقارى




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