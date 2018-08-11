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فيديو.. تعرف على رسالة مدير مكافحة المخدرات للمدمنين

السبت، 11 أغسطس 2018 11:13 ص
فيديو.. تعرف على رسالة مدير مكافحة المخدرات للمدمنين اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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حذر اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الشباب من تعاطى المواد المخدرة لما تسببه من تدمير للعقول.
 
 
وقال مساعد وزير الداخلية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تعاطي المواد المخدرة يتسبب في أمر كارثي، والبعض يعتقد عن طريق الخطأ أنه يؤدي للسعادة، وهي أمور مغلوطة، ومن ثم يجب الكف عن تعاطي المواد المخدرة.
 
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الحملات الأمنية مستمرة ومتلاحقة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لملاحقة المهربين ومنع دخول المخدرات للبلاد والحفاظ على عقول الشباب.
 
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار السنوات الماضية، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، وضبط 98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم.
 
 
 

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