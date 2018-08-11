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فرنسا تجدد إدانتها لهجمات ميليشيات الحوثى على الأراضى السعودية

السبت، 11 أغسطس 2018 06:00 ص
فرنسا تجدد إدانتها لهجمات ميليشيات الحوثى على الأراضى السعودية جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسى
باريس أ ش أ
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جددت فرنسا، الجمعة،  إدانتها لهجمات ميليشيات الحوثى على أراضى المملكة العربية السعودية التى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة مدنيين آخرين داعية كافة الأطراف إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنسانى الدولي.

وأكدت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - الحاجة الطارئة لإنهاء النزاع فى اليمن، وكذلك دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممى إلى اليمن لإطلاق مفاوضات جديدة بجنيف فى 6 سبتمبر المقبل، لوضع أسس الحل السياسي، داعية كافة الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل فى هذه العملية.

 

 


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