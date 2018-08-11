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فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات الأزهرية غدا وحتى الخميس المقبل

السبت، 11 أغسطس 2018 10:43 ص
فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات الأزهرية غدا وحتى الخميس المقبل الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب محمد محسوب تصوير عمرو مصطفى
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قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم غدا فتح باب التسجيل للالتحاق بالكليات والمعاهد الأزهرية التابعة للجامعة، بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية.
 
وشدد رئيس الجامعة، خلال اللقاء المفتوح الذى تعقده قيادات الجامعة، مع الطلاب الجدد الناجحين فى الدور الأول والحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية، للرد على جميع الاستفسارات التى تدور فى أذهانهم، أن تسجيل الرغبات سيستمر لمدة أسبوع، حيث تنتهى يوم الخميس المقبل الموافق 16أغسطس. 
 
كما أوضح رئيس جامعة الأزهر، أن تسجيل الرغبات يكون إلكترونيا، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية طريق الإنترنت.
 
 
 
 
 

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