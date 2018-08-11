عمدة بروكسل يشدد لهجته ضد وزير الهجرة ويطالبه بـ"العمل كما يجب" تجاه المهاجرين

كتب : أحمد علوى

قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية، إن مسألة المهاجرين وتكدسهم فى أكبر حديقة بالعاصمة بروكسل ، خلق مشاحنات بين وزير الهجرة واللجوء وعمدة العاصمة ، إذ حث رئيس بلدية بروكسل ، فيليب كلوز، بلهجة حادة وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين ، على القيام بعمله كما يجب، تجاه المهاجرين.

وجاءت تصريحات رئيس البلدية ردا على تعليق تيو فراكين بشأن حديقة ماكسيميليان الخميس الماضى حيث أشار إلى أن رئيس بلدية بروكسل غير قادر على حل مشكلة المهاجرين، فقال كلوز "يجب أن يتوقف تيو فرانكين عن قضاء وقته على الشبكات الاجتماعية وأن يقوم بعمله كما يجب".

وانتقد رئيس بلدية بروكسل الحكومة الفيدرالية لعدم قيامها بعملها واقراح حل هيكلى قائلا "أنا رجل أعمال وأعمل بجد كل يوم لإيجاد حلول لمشاكل مدينتى، وليس هناك اجتماعات بخصوص حديقة ماكسيميليان ونحن لم نكن حاضرين".

ويرى رئيس بلدية بروكسل ان السبب وراء هجمات وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء له هو معارضة مدينة بروكسل لمشروع نقل مركز استقبال "القصر الصغير" من وسط المدينة إلى شمالها.

وقال كلوز إن الشمال ليست المكان المناسب لإنشاء مركز يستقبل آلاف اللاجئين ، وسأستخدم كل الوسائل السياسية والقانونية لمعارضة وصول هذا المركز.