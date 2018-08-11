video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة بروكسل يشدد لهجته ضد وزير الهجرة ويطالبه بـ"العمل كما يجب" تجاه المهاجرين

السبت، 11 أغسطس 2018 02:05 م
عمدة بروكسل يشدد لهجته ضد وزير الهجرة ويطالبه بـ"العمل كما يجب" تجاه المهاجرين تيو فرانكين
كتب : أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية، إن مسألة المهاجرين وتكدسهم فى أكبر حديقة بالعاصمة بروكسل ، خلق مشاحنات بين وزير الهجرة واللجوء وعمدة العاصمة ، إذ حث رئيس بلدية بروكسل ، فيليب كلوز، بلهجة حادة وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين ، على القيام بعمله كما يجب، تجاه المهاجرين.

وجاءت تصريحات رئيس البلدية ردا على تعليق تيو فراكين بشأن حديقة ماكسيميليان الخميس الماضى حيث أشار إلى أن رئيس بلدية بروكسل غير قادر على حل مشكلة المهاجرين، فقال كلوز "يجب أن يتوقف تيو فرانكين عن قضاء وقته على الشبكات الاجتماعية وأن يقوم بعمله كما يجب".

وانتقد رئيس بلدية بروكسل الحكومة الفيدرالية لعدم قيامها بعملها واقراح حل هيكلى قائلا "أنا رجل أعمال وأعمل بجد كل يوم لإيجاد حلول لمشاكل مدينتى، وليس هناك اجتماعات بخصوص حديقة ماكسيميليان ونحن لم نكن حاضرين".

ويرى رئيس بلدية بروكسل ان السبب وراء هجمات وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء له هو معارضة مدينة بروكسل لمشروع نقل مركز استقبال "القصر الصغير" من وسط المدينة إلى شمالها.

 

وقال كلوز إن الشمال ليست المكان المناسب لإنشاء مركز يستقبل آلاف اللاجئين ، وسأستخدم كل الوسائل السياسية والقانونية لمعارضة وصول هذا المركز.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة بلجيكية: تهريب المهاجرين من بلجيكا لبريطانيا تجارة مربحة

بلجيكا

المهاجرين فى بلجيكا

اخبار العالم




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة