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عمان تعلن انطلاق ملتقى الإعلام العربى بمدينة صلالة غدا

السبت، 11 أغسطس 2018 03:16 م
عمان تعلن انطلاق ملتقى الإعلام العربى بمدينة صلالة غدا السلطان قابوس
عمان (أ ش أ)
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ينطلق بمدينة صلالة بسلطنة عمان "ملتقى الإعلام العربى غدا  الأحد، الذى تنظمه جمعية الصحفيين العمانية ويستمر 4 أيام ، برعاية محمد بن سلطان البوسعيدى وزير الدولة محافظ ظفار وبحضور مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونخبة من الصحفيين والإعلاميين العرب.

يهدف الملتقى، الذى يقام تزامنا مع الموسم السياحى فى صلالة الى إتاحة الفرصة للمشاركين فى تبادل الخبرات والاستماع إلى آراء بعضهم البعض، كما يهدف إلى التأكيد على أهمية تنمية مهارات وقدرات الصحفيين والإعلاميين فى الوطن العربى، والتعريف بالسلطنة فى الجوانب السياحية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، والتعريف بإمكانيات السلطنة فى الفضاء الإلكترونى والإعلامى.

كما يتضمن الملتقى العديد من الأنشطة، أبرزها عقد جلسة حوارية بعنوان "الاعلام والازمات والمسؤولية الاجتماعية" يتحدث فيها عدد من المعنيين فى وسائل الاعلام المحلية، ودورة تدريبية للصحفيين العرب، بعنوان "الاعلام العربى بين المسؤولية والمهنية فى التعامل مع الأزمات"، إلى جانب اجتماع لجنة التدريب فى اتحاد الصحفيين العرب لمناقشة نشاطات اللجنة الحالية والخطة القادمة لعام 2019.

ويتضمن حفل الافتتاح معرضا للصور الضوئية يحتوي على صور متنوعة رصدت الحالة المدارية "مكونو "التي مرت على محافظة ظفار خلال الاشهر الماضية، والتعريف بدور الإعلام الفاعل والمؤثر فى مساندة القطاعات الحكومية لحماية المجتمع.

 


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