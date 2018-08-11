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علماء يؤكدون ارتفاع جزيرة لومبوك 25 سنتيمترا بعد زلزال إندونسيا

السبت، 11 أغسطس 2018 02:48 م
علماء يؤكدون ارتفاع جزيرة لومبوك 25 سنتيمترا بعد زلزال إندونسيا زلزال اندونسيا
كتب : أحمد علوى
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أعلن علماء من وكالة ناسا ومشروع التصوير المشترك بمعهد كاليفورنيا، أن الزلزال القوى الذى ضرب إندونيسيا وأودى بحياة مئات الأشخاص، رفع الجزيرة التى ضربها بما يصل إلى 25 سنتيمترا (10 بوصات).

ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الاخبارية، قالت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث، اليوم السبت، إن 387 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال، ليقفز عدد الضحايا من 321 الذى أبلغت به فى اليوم السابق، مع استمرار فرق البحث والإنقاذ فى تفقد الأنقاض، حيث يتم حساب الأشخاص الذين دفنهم أقاربهم بالفعل.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية لجزيرة لومبوك فى الأيام التى تلت زلزال الخامس من أغسطس، قام علماء من ناسا ومشروع التصوير السريع المشترك لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بوضع خريطة لتشوه الأرض وقياس التغيرات فى سطح الجزيرة.

وفى الشمال الغربى من الجزيرة بالقرب من مركز الزلزال، تسبب الصدع الزلزالى فى رفع الأرض بمقدار ربع متر، وفى أماكن أخرى انخفض منسوب الأرض بنسبة 5-15 سم (2-6 بوصة).

وقالت إدارة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا) إن رصد الأقمار الصناعية يمكن أن يساعد السلطات فى الاستجابة للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى أو الاصطناعية.

ويشار إلى ان نحو 390 ألف شخص، أى 10 % من سكان لومبوك، أصبحوا بلا مأوى أو مشردين بعد الزلزال الذى دمر وخرب حوالى 68 ألف منزل.

بعد ما يقرب من أسبوع منذ الزلزال الذى بلغت قوته سبع درجات، لا تزال لومبوك تترنح، ولكن لمحات من الحياة الطبيعية بدأت فى الظهور بينما سعى قرويين متدينون لوضع خطط لبدائل مؤقتة لمساجد سويت بالأرض.

 


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اندونسيا

زلزال اندونسيا

ناسا

جزيرة لومبوك

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