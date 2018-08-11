video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف شمال ووسط قطاع غزة

السبت، 11 أغسطس 2018 03:41 م
طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف شمال ووسط قطاع غزة طيران الاحتلال الإسرائيلى
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى اليوم السبت، مجموعتين منفصلتين من المواطنين الفلسطينيين شمال ووسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت هجوما تجاه خلية أطلقت بالونات حارقة من شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ثم أطلقت طائرة مسيرة صاروخًا قرب مجموعة شبان شرق مخيم البريج وسط القطاع.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات حتى الآن.

من ناحية أخرى، شيعت جماهير غفيرة جنوب قطاع غزة، جثمان الشهيد المسعف عبدالله القططى، الذي ارتقى خلال عمله الإنساني بعلاج مصابى مسيرة العودة أمس شرق رفح جنوبى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة عقب التشييع إن "ارتقاء المسعف القططى، الشهيد الثالث للعمل الصحى ومن قبله الشهيدة رزان اشرف النجار والشهيد موسى جبر ابو حسنين، فإننا فى وزارة الصحة ومعنا كافة مقدمى الخدمات الصحية، ونؤكد تمسكنا برسالتنا الإنسانية وتقديم أسباب الحياة فى وجه احتلال لا يتقن سوى لغة القتل".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى جنوب غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة