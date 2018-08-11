طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف شمال ووسط قطاع غزة

غزة (أ ش أ)

استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى اليوم السبت، مجموعتين منفصلتين من المواطنين الفلسطينيين شمال ووسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت هجوما تجاه خلية أطلقت بالونات حارقة من شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ثم أطلقت طائرة مسيرة صاروخًا قرب مجموعة شبان شرق مخيم البريج وسط القطاع.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات حتى الآن.

من ناحية أخرى، شيعت جماهير غفيرة جنوب قطاع غزة، جثمان الشهيد المسعف عبدالله القططى، الذي ارتقى خلال عمله الإنساني بعلاج مصابى مسيرة العودة أمس شرق رفح جنوبى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة عقب التشييع إن "ارتقاء المسعف القططى، الشهيد الثالث للعمل الصحى ومن قبله الشهيدة رزان اشرف النجار والشهيد موسى جبر ابو حسنين، فإننا فى وزارة الصحة ومعنا كافة مقدمى الخدمات الصحية، ونؤكد تمسكنا برسالتنا الإنسانية وتقديم أسباب الحياة فى وجه احتلال لا يتقن سوى لغة القتل".