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طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 11 أغسطس 2018 10:46 ص
طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة أرصاد - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 24.

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