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السبت، 11 أغسطس 2018 01:08 م
خالد صلاح
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ضبط 936 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

السبت، 11 أغسطس 2018 12:11 م
ضبط 936 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم أسلحة نارية - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط قضيتي سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و97 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، متهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، و93 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و936 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 511 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، و400 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

 

 


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