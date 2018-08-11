ضبط 724 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

تمكنت إدارة المرور بنى سويف، من ضبط وتحرير 724 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة شنتها بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، بإشراف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف.

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة وهشام مكى رئيس مباحث المرور، الحملة التى نفذت على مدى 24 ساعة، بمدينة بنى سويف العاصمة والمراكز الإدارية السبع للمحافظة، لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الاجرة، وكذلك التصدى لكافة صور المخالفات الأخرى .