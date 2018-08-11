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السبت، 11 أغسطس 2018 01:04 م
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ضبط 61 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 30500 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

السبت، 11 أغسطس 2018 12:41 م
ضبط 61 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 30500 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية حمله مروريه - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 61 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 240 مخالفة على نموذج 125،وتحرير 124 مخالفة انتظار خاطئ والتصالح فى  418  مخالفة فورية مقابل تحصيل 30500  ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة

 

 


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