ضبط 61 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 30500 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 61 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 240 مخالفة على نموذج 125،وتحرير 124 مخالفة انتظار خاطئ والتصالح فى 418 مخالفة فورية مقابل تحصيل 30500 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة