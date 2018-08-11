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ضبط 34 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمن الجيزة

السبت، 11 أغسطس 2018 11:52 ص
ضبط 34 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمن الجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط  34قضية مخدرات وسلاح نارى، وتنفيذ 165 حكم قضائى.
 
واستهدفت الحملة قطاعي شمال وجنوب الجيزة، والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، حيث تم إزالة 520 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتنفيذ 11قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة. 
 
كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط 54 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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