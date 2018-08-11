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ضبط 30 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

السبت، 11 أغسطس 2018 06:25 م
ضبط 30 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة تموينية -أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 30 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

تمكنت الحملة من تحرير9 قضايا في مجال عدم الإعلان عن الاسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، وتم تحرير 9 قضايا في مجال عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير 3 قضايا فى مجال الغش الغذائي والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما تم تحرير قضية في مجال تجميع السلع التموينية، وقضية في مجال الأدوية، وقضية في مجال الألعاب النارية.

 


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