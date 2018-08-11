ضبط طالبين بحوزتهما دراجة بخارية مسروقة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

القت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، القبض على طالبين بحوزتهما دراجة بخارية مبلغ بسرقتها بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بقيام المقدم محمد سليمان رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومعاونية بضبط كلا من "عبدالرحمن.ع.م"19 عام طالب و"عبدالرحمن.ف.ع"17 عام طالب ومقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزتهما الدراجة البخارية رقم (100062) الاسماعيلية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9497 لسنة 2017 جنح قسم ثالث الاسماعيلية عن بلاغ"يوسف.م.ح"18 عاما طالب ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية.

تم التحفظ عليهما والدراجة المبلغ بسرقتها وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.