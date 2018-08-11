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ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

السبت، 11 أغسطس 2018 12:37 م
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين ضاحى خلفان
كتب محمد تهامى زكى
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أكد ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن الإجراءات القانونية التى تتخذها ضد قطر، هى الأسلوب الأمثل فى تحميلها المسؤولية الناجمة عن الربيع القطرى المشؤوم، مشددا على أن مصر لديها اعترافات ضد مسؤولين قطريين شركاء فى قتل المصريين.

 

وقال خلفان: "الإجراءات القانونية التى تتخذها مصر أمام السلطات القضائية المصرية ضد قطر، هى الأسلوب الأمثل فى تحميل قطر المسؤولية الناجمة عن الربيع القطرى المشؤوم الذى قتل وأحرق وأتلف ودمر وفجر كل شئ فى دول ربيع الدوحة الإجرامى".

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وأضاف خلفان: "أقترح أن المتهمين فى هذه الجرائم الحمدين والقرضاوى والعذبة ومذيعي قناة الخنزيرة هم المحرضون على القتل، موضحا: "مصر لديها اعترافات ضد مسؤولين قطريين يعتبرون شركاء أصليين فى قتل المصريين، وأن قطر بؤرة صناعة إرهابيين".

 

وتابع خلفان: "طالما أن الجزيرة والحكومة القطرية على هذا الموقف الشاذ فتأكدوا أن مشروع تفتيت الدول العربية الذى أحبط تحاول قوى الشر أعادته من جديد قطر المسمار وإسرائيل المطرقة والأمة العربية الجسد الذى تدق فيه اسرائيل مسمارها المصدى".

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وطالب خلفان: "نحن نرجو من تحالفنا العربى أن ينصتوا ولو لمرة واحدة إلى المقترحات التى تطرح لهم على وسائل التواصل الاجتماعى، محكمة عدل عربية مهمة لحماية أمننا العربى، العدل أساس الملك، قطر اليوم كحكومة عضو شر فى الجامعة العربية وفى مجلس التعاون".

 

واستطرد خلفان: "والله إذا أسست محكمة العدل العربية فى الرياض، خل واحد من المجرمين يخرب أمننا العربى، لو فيه محكمة عدل عربية ما تجرأ واحد مثل حمد بن جاسم اللعب  بالنار فى الدول الكبار، والله مالم تسنع قطر ليظل الخراب فى كل دولنا العربية مستمرا".

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