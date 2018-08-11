صور.. وزير النقل يتفقد كوبرى سيدى كرير تمهيدا لافتتاحه

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل كوبرى سيدى كرير، والواصل بين طريق مطار برج العرب وسيدى كرير من جهة ومحور التعمير من الجهة الأخرى، تمهيدا لافتتاحه قريبا، حيث يعد الكوبرى أحد المشروعات التابعة إلى مشروع محور سيدى كرير.

واستمع الوزير إلى الشرح المفصل حول أعمال إنشاء المشروعات والكبارى بالمنطقتين، والمعوقات وآليات التغلب عليها، وشدد وزير النقل على ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاء فى أسرع وقت.

فيما يعد مشروع محور سيدى كرير، أهم مشروع مرورى يتم على طريق الإسكندرية مطروح الصحراوى، نظرًا لأهمية المنطقة، حيث ينقسم مشروع الكوبرى، إلى جزئين الكوبرى الأول بطول 750 متر القادم من مطار برج العرب ومتجه إلى الساحل الشمالى، والكوبرى الثانى بطول 650 متر القادم من الإسكندرية والمتجه الى مطار برج العرب.

و طريق محور سيدى كرير يربط بين محور كارفور و برج العرب و الطريق الساحلى و الطريق القديم، ويسهل الوصول إلى مطار برج العرب وخلق تنيمة على جانبى الطريق، ورفع كفاءته تعمل على تقليل عدد الحوادث وزمن الرحلة بنسبة 20%

وتم بدء التشغيل التجريبى لمشروع محور سيدى كرير الشهر الماضى، وذلك لحل مشكلة تقاطر الطريق القادم من برج العرب إلى الطريق الساحل الشمالى، بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه.



























































