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صور.. وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كوبريين أعلى سكك حديد مطروح

السبت، 11 أغسطس 2018 01:02 م
صور.. وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كوبريين أعلى سكك حديد مطروح الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال الجولة
كتب رضا حبيشى
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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ وإنشاء عدد  2 كوبرى علوى للسيارات أعلى السكة الحديد بمدينة الحمام - بمحافظة مطروح بإجمالى تكلفة 110 ملايين جنيه.
 
وأكد وزير النقل، أن المشروع يهدف الى إنشاء ( 2 ) كوبرى علوي للسيارات ( شرقاً وغرباً ) بمدينة الحمام ويبلغ طول الكوبرى الشرقى 530 متر والكوبرى الغربى 710 أمتار بعرض 9 متر وبلغت نسبة تنفيذهما  30% ومن المقرر نهوهما نهاية أبريل  2019 .
 
وأضاف وزير النقل، أن الكوبريين سيساهمان فى تخفيف الضغط على المزلقان الرئيسى والوحيد داخل المدينة مع خط السكة الحديد ولإمكان غلق المعابر غير الشرعية بأسوار على جانبي شريط السكة حفاظا على سلامة المواطنين وسهولة عبور السيارات والمشاه عند كل من ( شرق المدينة ) للقادم من برج العرب ومتجه إلى بحرى مدينة الحمام ( غرب المدينة ) ليخدم القادم من الساحل الشمالي مروراً بمدينة الحمام ومتجه إلي طريق برج العرب قبلى وتحقيق عامل الأمان والسيولة المرورية فى الدخول والخروج من المدينة وذلك مع أخذ التوسعات المستقبلية للمدينة فى الاعتبار.
 
ووجه وزير النقل، هيئة الطرق والكباري برفع كفاءة مسافة من طريق سيوه _ مطروح  بطول 80 كم  المرحلة الأولى 30 كم والثانية 50 كم خاصة، أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة مطروح حيث أنه تم إنهاء  مسافة طولها   60 كم من طريق مطروح إلى سيوة، وتم رفع كفاءة وسائل الأمان (تخطيط وعلامات إرشادية وعواكس)  لمسافة 60 كم من الضبعة حتى رأس الحكمة بالاتجاه البحرى وجارٍ تنفيذ نفس المسافة فى الاتجاه القبلى وجارٍ رفع كفاءة المسافة من 106 إلى 130 ومن 160 إلى 210 بطول 50 بطريق العلمين الضبعة.
 
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