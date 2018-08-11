صور .. ندوات عن ترشيد المياه وزواج القاصرات وحملات نظافة بمعسكر مصيف بلطيم

شهد معسكر الشباب بمصيف بلطيم عدد من الندوات للتوعية بترشيد المياه والكهرباء، وعن زواج القاصرات ، بحضور محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة،ومحمد خليل ، وعبدالمنعم الكناني مدير المعسكر، والشيخ محمود عزام مدير عام وعظ كفرالشيخ، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف، و540 شابا يمثلون 29 مركز شباب.
كما نظمت مديرية الشباب والرياضة معسكر خدمة عامة،وحملة نظافة بمدينة المصيف بالتنسيق مع مجلس مدينة المصيف، وشهد المعسكر معرضاً فنياً للشاب، وتم عرض عدد من اللوحات الفنية، لعدد من الفنانين من الشباب المشاركين في المعسكر.
حملات نظافة عامة للشباب بمصيف بلطيم
جانب من حملات النظافة
جمع القمامة بمصيف بلطيم
لوحات فنيه بمعرض بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم
جانب من لوحات فنية بمعسكر الشباب
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