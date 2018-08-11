video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 07:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الإجراءات الأمنية بالنادى الإسماعيليى

السبت، 11 أغسطس 2018 06:11 م
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الإجراءات الأمنية بالنادى الإسماعيليى اللواء محمد على حسين مدير من الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
تفقد اللواء محمد على حسين مدير من الإسماعيلية، يرافقه نائبه اللواء جمال غزالى، واللواء عادل أنور مساعده للأمن العام، والعميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية، الإجراءات الأمنية بالنادى الإسماعيلى قبل لقاء الغد، الذى يجمع النادى مع فريق الكويت الكويتى فى البطولة العربية .
 
وتفقد مدير الأمن ومرافقيه أرضية الاستاد، والمدرجات، ومحيط الاستاد من الداخل والخارج، لتوزيع الخدمات المعينة، ووضع خريطة توزيعها قبل وأثناء وعقب المباراة.
 
ومن المقرر، أن يستضيف الدراويش النادى الكويتى مساء غدا الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار ذهاب دور الـ 32 بكأس العرب للأندية الأبطال.
 
مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(1)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(2)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(3)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(4)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(5)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(6)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(7)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(8)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(9)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(10)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(11)
 

مدير-امن-الاسماعيلية-يتفقد-الاجراءات-الامنية-بالنادى-الاسماعيليى-(12)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطلين بحوزتهما مهمات سكك حديدية مسروقة فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الإسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

محافظات

محافظة الاسماعيلية

اخبار المحافظات

النادى الاسماعيلى

فريق الاسماعيلى

فريق الكويت الكويتى




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة