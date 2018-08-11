صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الإجراءات الأمنية بالنادى الإسماعيليى

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد اللواء محمد على حسين مدير من الإسماعيلية، يرافقه نائبه اللواء جمال غزالى، واللواء عادل أنور مساعده للأمن العام، والعميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية، الإجراءات الأمنية بالنادى الإسماعيلى قبل لقاء الغد، الذى يجمع النادى مع فريق الكويت الكويتى فى البطولة العربية .

وتفقد مدير الأمن ومرافقيه أرضية الاستاد، والمدرجات، ومحيط الاستاد من الداخل والخارج، لتوزيع الخدمات المعينة، ووضع خريطة توزيعها قبل وأثناء وعقب المباراة.

ومن المقرر، أن يستضيف الدراويش النادى الكويتى مساء غدا الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار ذهاب دور الـ 32 بكأس العرب للأندية الأبطال.