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صور.. محافظ القليوبية يكرم 15 طالبا من أوائل الشهادات العامة

السبت، 11 أغسطس 2018 04:35 م
صور.. محافظ القليوبية يكرم 15 طالبا من أوائل الشهادات العامة جانب من حفل التكريم
القليوبية إبراهيم سالم
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بدأ منذ قليل، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة بمحافظة القليوبية بقيادة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور جمال العربي وزير التعليم الأسبق، والدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، ونواب المحافظة، والدكتور طه عجلان، وكيل تعليم القليوبية.

ويبلغ عدد المكرمين 15 طالبا وطالبة، منهم 7 طلاب من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة، و5 طلاب أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية، و3 طلاب أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية.

ومن المقرر أن يمنحهم اللواء محمود عشماوى شهادة تكريم من المحافظة تكليلا لجهودهم التي بذلوها لرفع ترتيب المحافظة بين باقى المحافظات، يعقبه كلمة للمحافظة لتأكيد دعم وحرص القيادة والمحافظة على تكريم أبنائها النابغين والعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم في مشوارهم العلمى.

 

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