صور.. مأساة عامل يومية صدرت له شهادة وفاة بدلا من نجله المتوفي بحادث

الشرقية- فتحية الديب

"إبني مات في حادثة صدمته سيارة مجهولة منذ عام، ولم يتم التوصل لقائدها، وإستعوضت ربنا فيه وبعد عام من وفاته إكتشفته أنه مازال حي في دفاتر الحكومة" هكذا تكلم صاحب المشكلة.

و يكمل : طرقت كافة أبواب المسئولين في الحكومة لكي أجد من ينقذني ويساعدني فلم أجد سوى اللجوء إلي وسائل الإعلام لطرح شكوتي، أملا في حلها.

"محمد رجب محمد" 43 سنة عامل باليومية مقيم قرية بهجات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.عامل بسيط، سرد قصته ل"ليوم السابع" قائلا: في صباح يوم 28 أغسطس عام 2017، إستيقظت علي صراخ زوجتي بالمنزل وتقول" إلحق إبنك حسام مات" فنهضت مسرعا، فوجدته في مستشفي الأحرار جثة هامدة، وبإستطلاع الأمر، تبين أثناء عودته من عند جدته، صدمته سيارة فر قائدها مسرعا، بالقرب من المرور بالزقازيق، وتركه غارقا في دمائه وبعد ساعة من تركه علي الطريق يصارع الموت، تطوع أهل الخير لنقله إلي المستشفي لكنه قد فارق الحياة، ومات وضاع حقه معه، وحفظ المحضر ضد مجهول، وإستعوضت ربنا فيه.

ويتابع: بعد يومين من الحادث، كان أحد أقاربي قد توجه إلي مكتب الصحة بكفر أبوحسين، لإستخراج شهادة وفاة لنجلي المتوفي"حسام" 16 سنة، فعاد لي قريبي ومعه شهادة وفاة باسمي، فتوجهت مسرعا إلي موظف الصحة، وأخبرته بأنه دون شهادة الوفاة بإسمي، وسقط منها اسم نجلي، فقام بالإعتذار وتصحيح شهادة الوفاة، وأخذتها وتوجهت إلي منزلي.

ويضيف: في منتصف شهر مارس الماضي، فؤجئت بحذف اسمي ونجلي الثاني من التموين، فتوجهت إلي مكتب التموين لمعرفة الأمر، ففؤجئت بالموظف يخبرني بوفاتي وليس لي حق في التموين، وتم حذف نجلي الثاني، فيما لازال "حسام" مسجل في سجلات التموين ويتم صرف تموين له، بالرغم من توجهي بعد الحادث إلي مكتب التموين وتقديم ما يثبت أنه توفي، لأكتشف الحقيقة المؤلمة، بعد رحلة بحث في سجلات الصحة، بأن حسام مازال حي فى دفاتر الحكومة، وأنه تم تسجيل إسمي في خانة الوفيات مكانه، ومنذ 5 أشهر وأنا في رحلة بحث للتصحيح، وتوجهت إلي الأحوال المدنية بالشرقية، لم يتعاطف أحد معي، وكل يوم أتردد علي المكتب يقوم كل من العميد أشرف والموظفين محمد مختار ومحمد سلطان، بإرسالي إلي بعضهم البعض، وفي الآخر قالوا لي مفيش حد هيقدر يعمل لك حاجة، وأنا عامل بسيط باليومية، لكي أربي أبنائي، ويساعدني طبيب خاص في توفير فرصة عمل عنده، وكل يوم أترك عملي وأبحث عن تصحيح خطأ إرتكبه موظف بمكتب الصحة بالشرقية.

للتواصل مع الحالة علي رقم 01280197492



























