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السبت، 11 أغسطس 2018 02:11 ص
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صور.. كر وفر وسحل فى مظاهرات تطالب باستقالة الحكومة الرومانية

السبت، 11 أغسطس 2018 02:00 ص
صور.. كر وفر وسحل فى مظاهرات تطالب باستقالة الحكومة الرومانية جانب من أعمال العنف فى رومانيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شهدت مظاهرات حاشدة فى رومانيا، اشتباكات وعمليات كر وفر مع الشرطة بعد أن نظم مئات الرومانيين تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، فى العاصمة بوخارست، حيث طالبوا الحكومة الحالية بتقديم استقالتها، كما دعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن معظم المغتربين الرومانيين الذين أتوا من دول مختلفة فى أوروبا أعربوا عن استيائهم من الطريقة التى تتبناها الحكومة الرومانية فى إدارة شئون البلاد، لافتة إلى أن نحو 3 ملايين رومانى قالوا إنهم غادروا موطنهم بسبب الفساد والأجور المتدنية وقلة فرص العمل.

وحمل المتظاهرون الأعلام الرومانية إلى جانب أعلام الاتحاد الأوروبي، مرددين هتافات أمام مقر الحكومة: "العدالة، وليس الفساد".

يذكر أن حزب "الديمقراطيين الاجتماعي" قد فاز برئاسة الحكومة عام 2016، إلا أن الرومانيين يحتجون بصورة منتظمة على وضع الحكومة قوانين جديدة، الأمر الذى ترى المعارضة أنه يضعف قدرة البلاد على مكافحة الفساد.

اصابة أحد المتظاهرين
اصابة أحد المتظاهرين

 

اعتقال متظاهرة وسحلها
اعتقال متظاهرة وسحلها

 

الشرطة تحاول تفريق متظاهرين
الشرطة تحاول تفريق متظاهرين

 

الغاز المسيل للدموع يطلق على المحتجين
الغاز المسيل للدموع يطلق على المحتجين

 

المتظاهرين يشعلون النيران فى شوارع رومانيا
المتظاهرين يشعلون النيران فى شوارع رومانيا

 

تفريق المحتجين فى رومانيا
تفريق المحتجين فى رومانيا

 

جانب من العنف
جانب من العنف

 

رشاشات المياه تطلق على المتظاهرين
رشاشات المياه تطلق على المتظاهرين

 

شرطى يطلق الفلفل على المتظاهرين
شرطى يطلق الفلفل على المتظاهرين

 

كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين

 

متظاهر يعتدى على شرطى
متظاهر يعتدى على شرطى

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صور.. مظاهرات فى رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

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