صور.. صاعقة برق تضيئ سماء العاصمة هايتى باللون البنفسجى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أضاء البرق سماء هايتى باللون البنفسجى، مساء الجمعة، أثناء هبوب عواصف، ووردت تقارير عن هطول أمطار غزيرة أنارت سماء "بورت أو برنس"، وأظهرت وكالة الأنباء الفرنسية، البرق وهو ينير السماء فى عاصمة هايتى .

وضرب البرق عاصمة هايتى "بورت أو برنس"، وظهر بشكل مبهر فوق المنازل، وتعتبر هايتى إحدى بلدان البحر الكاريبى، وكانت مستعمرة إسبانية حتى احتلتها فرنسا سنة 1626، وتتمتع بالاستقلال منذ عام 1804.



البرق فى عاصمة هايتى



البرق فى هايتى



برق يشق سماء هايتى