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صور.. صاعقة برق تضيئ سماء العاصمة هايتى باللون البنفسجى

السبت، 11 أغسطس 2018 04:56 ص
صور.. صاعقة برق تضيئ سماء العاصمة هايتى باللون البنفسجى برق فى هايتى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أضاء البرق سماء هايتى باللون البنفسجى، مساء الجمعة، أثناء هبوب عواصف، ووردت تقارير عن هطول أمطار غزيرة  أنارت سماء "بورت أو برنس"، وأظهرت وكالة الأنباء الفرنسية، البرق وهو ينير السماء فى عاصمة هايتى .

وضرب البرق عاصمة هايتى "بورت أو برنس"، وظهر بشكل مبهر فوق المنازل، وتعتبر هايتى إحدى بلدان البحر الكاريبى، وكانت مستعمرة إسبانية حتى احتلتها فرنسا سنة 1626، وتتمتع بالاستقلال منذ عام 1804.

البرق فى عاصمة هايتى
البرق فى عاصمة هايتى

 

البرق فى هايتى
البرق فى هايتى

 

برق يشق سماء هايتى
برق يشق سماء هايتى

 

صاعقة برق فى هايتى
صاعقة برق فى هايتى

 

 


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