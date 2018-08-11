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السبت، 11 أغسطس 2018 09:57 ص
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صور.. رفع 180 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة بمركز البلينا سوهاج

السبت، 11 أغسطس 2018 09:50 ص
صور.. رفع 180 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة بمركز البلينا سوهاج حملات نظافة بمركز البلينا ورفع المخلفات والقمامة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، رفع 180 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات نظافة مكبرة بناحية مركز البلينا، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم افضل مستوي من الخدمات وخلق مظهر حضاري للمواطنين، والعمل علي رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة والقمامة الأتربة من مختلف الشوراع والمناطق بمراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة .

 

ومن جانبه، قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، إن الوحدة المحلية قامت بحملات نظافة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لقرية برديس، واستهدفت الحملة رفع كفاءة طريق نجوع برديس بالعمارنة، والمعيصرة، والشيخ سعيد، وكوبرى العصارة، وتم رفع حوالى 180 طنا تقريبا من المخلفات باستخدام المعدات واللودر في رفع القمامة، وجاري أعمال المتابعة وتكثيف الحملات بصفة دورية .

 

 

 

 

رفع 180 طن قمامة بالبلينا (1)
رفع 180 طن قمامة بالبلينا 

 

رفع 180 طن قمامة بالبلينا (2)
رفع القمامة بالبلينا 

 

رفع 180 طن قمامة بالبلينا (3)
جانب من رفع القمامة بالبلينا 

 

رفع 180 طن قمامة بالبلينا (4)
خلال رفع 180 طن قمامة بالبلينا

 

رفع 180 طن قمامة بالبلينا (5)
رفع القمامة بالبلينا 

 

رفع 200 طن قمامة بالبلينا (1)
أثناء رفع القمامة بالبلينا 

 

 


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