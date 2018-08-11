صور.. رجال الإطفاء فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية يواصلون مكافحة الحرائق

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق، مع اتسع نطاق الحرائق فى الغابات المستعرة بمحيط منطقة بحيرة إلزينور بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية.

واستنادًا إلى أحدث حصيلة أوردها جهاز رجال الإطفاء فى كاليفورنيا، فإنّ حريق مجمع ميندوسينو، الذى يشمل حريقين هما "حريق النهر" و"حريق المزرعة"، قد دمّر 110748 هكتارًا أى ما يعادل تقريبا حجم مدينة لوس أنجليس.



أحد رجال الإطفاء فى كاليفورنيا



الحرائق تلتهم غابات كاليفورنيا



النيران تلتهم الأشجار فى غابات كاليفورنيا



تفحم الأشجار فى كاليفورنيا



سيارة حريق تكافح الحرائق