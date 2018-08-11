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السبت، 11 أغسطس 2018 04:14 م
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 387 قتيلا

السبت، 11 أغسطس 2018 03:21 م
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 387 قتيلا زلزال اندونيسيا
أ ف ب
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أعلنت السلطات الإندونيسية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب جزيرة لومبوك إلى 387 قتيلا، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من المشردين يحتاجون إلى مياه ومواد غذائية وأدوية.

وكان الزلزال الذى وقع الأحد الماضى وبلغت شدته 6,9 درجات دمر عشرات الآلاف من المنازل والمساجد والمصانع ، وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية الأندونيسية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية سوتوبو بورو نوغروهو "نتوقع أن تستمر الحصيلة فى الارتفاع لأنه ما زال هناك ضحايا على الأرجح تحت سيول الوحل أو الأنقاض".

وأضاف أن عدد الذين اضطروا للهرب من بيوتهم ارتفع إلى 387 ألف شخص، وتحدث عن إصابة 13 ألف شخص بجروح ، وقتل شخصان فى الزلزال نفسه فى جزيرة بالى المجاورة، وينام معظم الذين دمرت بيوتهم تحت خيام أو فى أكواخ بالقرب من أنقاض منازلهم أو فى ملاجئ، وتتم رعاية الجرحى فى منشآت طبية.

وبعد 6أيام على الزلزال، لم يتلق البعض اى مساعدة خصوصا فى مناطق الشمال الجبلية ، وقال المصدر نفسه ان "الصعوبة الكبرى تتمثل في توزيع المواد الغذائية" على المشردين ، وأضاف أن "الجزء الأكبر من الطرق في شمال لومبوك تضررت جراء الزلزال".

وشعر السكان بهزة ارتدادية تبلغ شدتها 5,9 درجات الخميس، ما أثار حالة من الهلع فى الملاجىء.

آثار زلزال إندونيسيا
آثار زلزال إندونيسيا

 

إندونسى يقود دراجة بخارية
إندونسى يقود دراجة بخارية

 

إندونيسيون يحصلون على أطعمة
إندونيسيون يحصلون على أطعمة

 

جندى فى إندونيسيا
جندى فى إندونيسيا

 

رجل يحمل أمتعته
رجل يحمل أمتعته

 

سكان فى إندونيسيا
سكان فى إندونيسيا

 

شرطى يتحدث إلى سيدة
شرطى يتحدث إلى سيدة

 


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اندونيسيا

الزلزال




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