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صور.. أمام 70 ألف شاب فى روما.. البابا فرانسيس ينتقد "الحرية دون ضوابط"

السبت، 11 أغسطس 2018 09:03 م
صور.. أمام 70 ألف شاب فى روما.. البابا فرانسيس ينتقد "الحرية دون ضوابط" البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
روما (أ ف ب)
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انتقد البابا فرنسيس السبت، "الحرية من دون ضوابط" أمام نحو 70 ألف شاب ايطالي، هتفوا له في ملعب مكسيم التاريخى لسباق الخيل فى روما.

وقال البابا ردا على اسئلة بعض الشبان "إن حق الاختيار واتخاذ القرار هو التعبير عن الحرية بمداها الأكبر. إلا أن فكرة الحرية التى نتنفسها اليوم هى فكرة الحرية من دون روابط ومن دون ضوابط".

ورغم الحر الشديد فإن الشبان الايطاليين وصلوا إلى الملعب سيرا، بعد أن سار بعضهم لأيام عدة للمشاركة فى هذا الاجتماع الدينى الذى سيعقبه حفل غنائى.

وردا على سؤال حول دعوة الأهل الشبان إلى إنهاء دروسهم قبل الدخول فى علاقة غرامية، نصح البابا بالإقدام على الزواج عندما يلتقون "الحب الحقيقي".

وقال إن الحب "لا يعرف أنصاف الحلول".

ويأتى هذا التجمع فى إطار تحرك واسع للكنيسة الكاثوليكية قبل سينودس الأساقفة الخاص بالشباب فى أكتوبر المقبل، بعد 3 سنوات على آخر سينودس خصص للعائلة.

وتحدد موعد عقد "الأيام العالمية للشبان" بين الثانى والعشرين والسابع والعشرين من يناير المقبل فى بنما فى حضور البابا فرنسيس.

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 

الشباب فى روما
الشباب فى روما

 

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

 

كلمة البابا فرنسيس
كلمة البابا فرنسيس

 

 

 


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