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السبت، 11 أغسطس 2018 07:02 ص
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صور.. أضبط مخالفة.. تسرب مياه الصرف من بيارة مسدودة إلى النيل ببنى سويف

السبت، 11 أغسطس 2018 06:00 ص
صور.. أضبط مخالفة.. تسرب مياه الصرف من بيارة مسدودة إلى النيل ببنى سويف مياه الصرف تغرق الشارع
بنى سويف أيمن لطفى
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تكرر حدوث سدد فى بيارة صرف صحى "غرفة تفتيش" بشارع الميناء الجديدة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف لتتسرب منها المياه وتغرق الشارع و تصب فى نهر النيل، وتقدم الأهالى بعدة شكاوى إلى المسؤولين دون جدوى .

يقول محمد عبدالكريم موظف : إن الشارع يصل طوله لأكثر من مائة متر وخلال الشهور الماضية حدث سدد فى غرفة تفتيش الصرف عدة مرات، ليغرق الشارع فى مياه الصرف التى تتدفق لتنفذ من خلال فتحة فى أحد الأسوار وتصب فى نهر النيل لتلوثه ، وأرسلنا كثيرا من الشكاوى إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ، وما زالت المشكلة قائمة.
 
وأشارت منى سيد ربة منزل إلى أن بيارة الصرف دائمة السدد وتتسرب منها المياه  لتصل إلى  النيل، كما تكون تجمعات لمياه راكدة ، تحذب الذباب والناموس، وتنتشر رائحتها الكريهة فى الشارع ويشتمها السكان والمارة لأيام حتى تجف، ونشكو لمسؤولى الوحدة المحلية وشركة  المياه والصرف الصحى ما يحدث ولانجد إستجابة منهم .
 
1- مياه الصرف تغرق الشارع
 

2- مياه الصرف قبل دخولها من فتحة السور
 

3-تسرب المياه من بيارة الصرف
 

4- تجمع مياه الصرف امام فتحة السور المطل على النيل
 

 

8- تجمعات مياه صرف ذات رائحة كريهة فى الشارع
 

 


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