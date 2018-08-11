صور.. آلاف المثليين يتظاهرون فى التشيك للمطالبة بحقوقهم

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

تظاهر آلاف المثليين فى العاصمة التشيكية براغ اليوم السبت، لمطالبة الدولة بحقوقهم.

وجابت أعلام المثليين أجواء المسيرة، كما حمل المشاركون البالونات التى تحمل ألوان العلم المثلى.



مظاهرات المثليين فى التشيك

ومن جانبه، قال ممثل لجمعية "دودلز" للمثليين فى براغ، إن وضع حقوق المثليين فى التشيك ممكن أن يكون أفضل "نحن نتصدى بأكبر قدر ممكن من أجل القضاء على الأحكام المسبقة".

وتولت الشرطة، مستعينة بمروحيات، مهمة فصل مظاهرة يمينية مضادة عن مسيرة المثليين، ورفع المشاركون فى المظاهرة المضادة لافتات مكتوب عليها "الطريق إلى الجحيم".

وسيطر موضوع العائلة على مهرجان العام الحالى، إذ انتقد النشطاء عدم السماح حتى الآن للمثليين في التشيك بالزواج وتبنى أطفال.



جانب من مظاهرات المثليين فى التشيك

وقال ممثل لجمعية (دودلز) للمثليين فى براغ، إن وضع حقوق المثليين فى التشيك ممكن أن يكون أفضل "نحن نتصدى بأكبر قدر ممكن من أجل القضاء على الأحكام المسبقة".

وتولت الشرطة، مستعينة بمروحيات، مهمة فصل مظاهرة يمينية مضادة عن مسيرة المثليين، ورفع المشاركون فى المظاهرة المضادة لافتات مكتوب عليها "الطريق إلى الجحيم".

وسيطر موضوع العائلة على مهرجان العام الحالى، إذ انتقد النشطاء عدم السماح حتى الآن للمثليين في التشيك بالزواج وتبنى أطفال.



المثليين فى التشيك



جانب من مظاهرات المثليين فى التشيك



جانب من المسيرات



مسيرات المثليين فى التشيك