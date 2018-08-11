video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة القليوبية" تطلق قافلة طبية بقرية السيفا بطوخ

السبت، 11 أغسطس 2018 10:08 ص
"صحة القليوبية" تطلق قافلة طبية بقرية السيفا بطوخ الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، إطلاق قافلة طبية مكبرة بقرية السيفا بطوخ، تلبية لاحتياجات المواطنين بالمركز والمدينة، مشيرا إلى أن المديرية تسعى على تغطية متطلبات المواطنين بطوخ نظرا لغلق المستشفى المركزى بها، والتى تم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للعام الجارى، والتى من المقرر أن تستمر حتى مساء غدا الأحد.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يكثف خطة العمل للقوافل خلال شهر أغسطس الجارى، لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، حيث وصل إجمالى القوافل هذا الشهر إلى 7 قوافل.

وتابع وكيل صحة القليوبية، أنه من المقرر أن تواصل المديرية قوافلها على قرى ومدن المحافظة، حيث سيتم إطلاق قافلة لقرية ترسا بطوخ يومى 14، 15 أغسطس، وأخرى بسنهرة بطوخ يومى 18، 19 أغسطس، وأخرى بقرية دجوى ببنها يومى 25،26 أغسطس، مشيراً إلى أن المديرية ستنظم قافلة لقرية عرب الحسينية بشبين القناطر يومى 28، 29 أغسطس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة القليوبية" تنظم 7 قوافل طبية في شهر أغسطس.. تعرف عليها

اخبار مصر

اخبار القليوبية

صحة القليوبية

قوافل طبية

طوخ

بنها

محافظة القليوبية

وكيل صحة القليوبية




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة