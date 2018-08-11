"صحة القليوبية" تطلق قافلة طبية بقرية السيفا بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، إطلاق قافلة طبية مكبرة بقرية السيفا بطوخ، تلبية لاحتياجات المواطنين بالمركز والمدينة، مشيرا إلى أن المديرية تسعى على تغطية متطلبات المواطنين بطوخ نظرا لغلق المستشفى المركزى بها، والتى تم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للعام الجارى، والتى من المقرر أن تستمر حتى مساء غدا الأحد.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يكثف خطة العمل للقوافل خلال شهر أغسطس الجارى، لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، حيث وصل إجمالى القوافل هذا الشهر إلى 7 قوافل.

وتابع وكيل صحة القليوبية، أنه من المقرر أن تواصل المديرية قوافلها على قرى ومدن المحافظة، حيث سيتم إطلاق قافلة لقرية ترسا بطوخ يومى 14، 15 أغسطس، وأخرى بسنهرة بطوخ يومى 18، 19 أغسطس، وأخرى بقرية دجوى ببنها يومى 25،26 أغسطس، مشيراً إلى أن المديرية ستنظم قافلة لقرية عرب الحسينية بشبين القناطر يومى 28، 29 أغسطس.