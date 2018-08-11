"صحة أسوان" تعلن الإنتهاء من إحلال وتجديد وحدة نجع هلال خلال 3 شهور

صرح الدكتور عبد الغفار الضيفي مدير الإدارة الصحية بادفو شرق بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع" بأنه سوف يتم بدأ العمل بالوحدة الصحية بنجع هلال بمركز إدفو بعد عطله عيد الأضحي، حيث تم اسناد الأعمال لمقاول جديد بعد سحب الأعمال من المقاول السابق.

وأكد الدكتور عبد الغفار الضيفي مدير الإدارة الصحة بادفو شرق بأنه سوف يتم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للوحدة الصحية خلال 3 شهور.

وأشار الدكتور عبد الغفار الضيفي الي أن الوحدة الصحية بنجع هلال تخدم قري نجع هلال والنصراب.