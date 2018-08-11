video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة أسوان" تعلن الإنتهاء من إحلال وتجديد وحدة نجع هلال خلال 3 شهور

السبت، 11 أغسطس 2018 12:00 ص
"صحة أسوان" تعلن الإنتهاء من إحلال وتجديد وحدة نجع هلال خلال 3 شهور الدكتور عبد الغفار الضيفي مدير الإدارة الصحية بادفو شرق
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق
صرح الدكتور عبد الغفار الضيفي مدير الإدارة الصحية بادفو شرق بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع" بأنه سوف يتم بدأ العمل بالوحدة الصحية بنجع هلال بمركز إدفو  بعد عطله عيد الأضحي، حيث تم اسناد الأعمال لمقاول جديد بعد سحب الأعمال من المقاول السابق.
 
وأكد الدكتور عبد الغفار الضيفي مدير الإدارة الصحة بادفو شرق بأنه سوف يتم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للوحدة الصحية خلال 3 شهور.
  
وأشار الدكتور عبد الغفار الضيفي الي أن الوحدة الصحية بنجع هلال تخدم قري نجع هلال والنصراب.    
      
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مياه أسوان": تحويل المواسير المتهالكة لأخرى بلاستيكية آمنة وفق للاحتياجات

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

وحدة صحة

ادفو




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة