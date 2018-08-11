video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شهادة TSM لشبكة رفع الصرف الصحى بمدينة الزرقا

السبت، 11 أغسطس 2018 02:09 م
شهادة TSM لشبكة رفع الصرف الصحى بمدينة الزرقا رئيس الشركة
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

حصلت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط على شهادة(T.S.M)  للتنمية الفنية المستدامة لشبكة رفع الصرف الصحى بمدينه الزرقا، وذلك لاستيفائها متطلبات تفتيش الإدارة الفنية المستدامة "مصر".

 

من جانبه قال المهندس محمد عسل،  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط فى تصريحات صحفية،  أن شبكة صرف صحى بالزرقا الحائزة على الشهادة تعتبر الشبكة الأولى ليصل ما حصلت عليه شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بدمياط 16 شهادة منهم 15 محطة مياه شرب ومحطة صرف صحى تحصل على شهادة  (T.S.M) بمحافظة دمياط.

 

وأضاف عسل أن هذه الشهادة تمنح للمحطات بعد التفتيش عليها للتأكد من أنها تتبع الوسائل السليمة فى عملية التشغيل والصيانة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ يشكل لجنة لضبط المخطط التفصيلى للامتداد العمرانى بمدينة رأس البر

أخباردمياط

دمياط مياه الشرب

الصرف الصحى

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة