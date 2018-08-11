شهادة TSM لشبكة رفع الصرف الصحى بمدينة الزرقا

دمياط معتز الشربينى

حصلت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط على شهادة(T.S.M) للتنمية الفنية المستدامة لشبكة رفع الصرف الصحى بمدينه الزرقا، وذلك لاستيفائها متطلبات تفتيش الإدارة الفنية المستدامة "مصر".

من جانبه قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط فى تصريحات صحفية، أن شبكة صرف صحى بالزرقا الحائزة على الشهادة تعتبر الشبكة الأولى ليصل ما حصلت عليه شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بدمياط 16 شهادة منهم 15 محطة مياه شرب ومحطة صرف صحى تحصل على شهادة (T.S.M) بمحافظة دمياط.

وأضاف عسل أن هذه الشهادة تمنح للمحطات بعد التفتيش عليها للتأكد من أنها تتبع الوسائل السليمة فى عملية التشغيل والصيانة.