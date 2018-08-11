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شاهد ماذا قال وزير النقل عن تطوير وكهربة قطار أبو قير بالإسكندرية؟

السبت، 11 أغسطس 2018 03:43 م
شاهد ماذا قال وزير النقل عن تطوير وكهربة قطار أبو قير بالإسكندرية؟ وزير النقل يتفقد موقع قطار أبو قير
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل على اهتمامة الشخصى بتطوير قطار أبوقير كأحد خطوط السكة الحديد الداخلية بالإسكندرية. 

وقال وزير النقل فى تصريحات خاصة للـ "اليوم السابع" أن القطار يمثل مرفق حيوى لوسائل النقل الجماعى، حيث ينقل ما بين من 700 إلى 800 ألف مواطن يومياً .

وأكد وزير النقل على إنة جارى كهربة قطار أبو قير، ورفع القطار فوق سطح الأرض لتفادى التقاطعات وتقليل زمن الرحلة، وهو ما سينقل الإسكندرية إلى نقلة حضارية كبرى، مشيراً إلى إنه سيتم العمل على المشروع وفق أولويات الخطة الاسترتيجية التى وضعتها الوزارة، حيث سيتم طرح المشروع عقب الانتهاء من مشروع ترام الرمل خلال عامين ونصف تقريبا.


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