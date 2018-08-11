شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

كتب محمود مقبول

كلمة مَتْحَفُ تعني في اللغة "موضع التُّحف الفنية أَو الأثرية"، ومتحف سوهاج هو علامة فارقة في تاريخ حياة المواطنين في محافظة سوهاج ليس لجيل واحد بل لثلاثة أجيال متتالية على مدار 30 عاما هي عمر المتحف من تاريخ وضع حجر الأساس الخاص به وحتى موعد الانتهاء منه خلال هذا الأسبوع من عام 2018.

ونرصد في التقرير التالي أهم الأرقام التي مر بها متحف سوهاج القومي على مدار تاريخه ومن أهم تلك الأرقام المهمة التي مر بها المتحف.

1 – وضع حجر أساس المتحف عام 1981

2 –1991 تم إجراء التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة به

3 – 1993 تسلم أول مقاول العمل به وكان من المقرر الانتهاء منه في 1995

4 - تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمتحف في 2018

5- تعاقب على عملية الإنشاء 4 رؤساء وتم الانتهاء منه في عهد الرئيس السيسي

6 - تبلغ مساحة المتحف المخصصة لإنشائه 8700 متر مربع تقريبا

7 – بلغت التكلفة الإجمالية للمتحف 72 مليون جنيه تقريبا

8 – يبلغ عدد القطع الأثرية الموجودة داخله 1000 قطعة أثرية

9 – يتراوح سعر التذكرة 20 جنيها للمواطنين و10 جنيهات للطلبة